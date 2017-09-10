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Главная » Мир » Сенат США может увеличить военное финансирование Украины
Сенат США может увеличить военное финансирование Украины
Сенат США / Фото: novagromada.com.ua

Сенат США может увеличить военное финансирование Украины

Комитет парламента поддержал соответствующий законопроект

10.09.17 59
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Комитет по вопросам ассигнований Сената США утвердил проект "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2018 финансовый год", которым предусмотрено увеличение финансирования для Украины на оборонные цели. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Согласно документу, смета помощи Украине по линии Государственного агентства США по международному развитию и причастных учреждений определена в сумме 421 млн долларов, что превышает ассигнования 2017 года", - говорится в сообщении.

Законопроект, в частности, предусматривает увеличение финансирования для Украины на оборонные цели по программе "Международное военное финансирование".

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. 

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