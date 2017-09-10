Военные и партийное руководство удостоились фотосессии со своим лидером

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын устроил масштабное празднование в честь ученых-ядерщиков и технических специалистов, которые принимали участие в создании водородной бомбы.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ABC News.

Для научных работников, высшего военного командования и партийного руководства был проведен банкет, художественный перформанс, а также устроено фотосессию с Ким Чен Ыном.

В Северной Корее не уточнили, когда был проведен банкет, но аналитики считают, что он, вероятно, состоялся в субботу.

Северокорейский лидер поблагодарил ученым, которые, по его словам, были во главе достижения финальной цели превращения КНДР в ядерную державу.

"Недавнее испытание водородной бомбы - это выдающаяся победа, которую одержал корейский народ ценой собственной крови и затянутых поясов в трудный период" - заявил Ким Чен Ын.

Фото: ABC

Напомним, 3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.