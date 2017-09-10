Количество жертв землетрясения в Мексике достигло 90 человек

В Мексике в результате мощного землетрясения погибли по меньшей мере 90 человек. Об этом сообщает DW.

"В Мексике по состоянию на вечер субботы, 9 сентября, власти подтвердили гибель по меньшей мере 90 человек из-за мощного землетрясения, которое произошло на этой неделе. В частности, в наиболее пострадавшем южном штате Оахака - 71 жертва", - говорится в сообщении.

Между тем, на востоке страны ураган "Катя" по состоянию на утро воскресенья, 10 сентября, повлек гибель двух человек в результате схода селевых потоков.

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Напомним, в пятницу, 8 сентября, несколько южных штатов Мексики пострадали от землетрясения магнитудой 8,1, которое произошло. Это было самое сильное землетрясение в стране с 1985 года.

Около 1800 военных задействованы для преодоления последствий стихийного бедствия и поиска людей под завалами.