Во Франции произошла стрельба на железнодорожной станции: погибли 5 человек

На севере Франции на железнодорожной станции в департаменте Уаз неизвестные застрелили четырех человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Le Parisien.

Погибшие - местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет. По данным СМИ, четвертая жертва - друг семьи.

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По предварительным данным, нападавших было двое. Один покончил с собой после убийства, а другому удалось скрыться. Он объявлен в розыск.

Напомним, 21 августа на юге Франции в Марселе машина врезалась в автобусную остановку. Один человек погиб и один пострадал.