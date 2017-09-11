Ураган "Ирма": во Флориде сформировались по меньшей мере пять торнадо

По меньшей мере пять торнадо сформировались в воскресенье, 10 сентября, в американском штате Флорида, где бушует ураган "Ирма". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

Торнадо появились на востоке и в центральной частях штата, в округах Сент-Луси, Бревард, Майами-Дейд, Мартин и Индиана-Ривер.

В Сент-Луси торнадо может обрушиться на атомную электростанцию энергетической компании Florida Power & Light (FPL), отметили метеорологи.

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Некоторые районы города Майами оказались затопленными.

Ураган "Ирма" достиг западного побережья штата, неся с собой ливни и наводнения.

К 22:00 по Гринвичу категория урагана была понижена до второй, за несколько часов ее понизили до третьей. Скорость ветра достигает 175 км в час.

Финансовый район Майами Брикелл затоплен, высота подъема воды составила там около 60 см. Многие улицы города превратились в реки. Более миллиона жилых домов остались без электричества.

В штата ранее распорядились об эвакуации около 6,3 миллиона жителей, предупредив, что их жизни угрожает опасность.