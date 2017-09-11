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Главная » Мир » Ураган "Ирма": во Флориде сформировались по меньшей мере пять торнадо

Ураган "Ирма": во Флориде сформировались по меньшей мере пять торнадо

Ураган "Ирма": во Флориде сформировались по меньшей мере пять торнадо
Ураган "Ирма" / Фото: businessinsider.com

Затоплен центр Майами

11.09.17 16
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По меньшей мере пять торнадо сформировались в воскресенье, 10 сентября, в американском штате Флорида, где бушует ураган "Ирма". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

Торнадо появились на востоке и в центральной частях штата, в округах Сент-Луси, Бревард, Майами-Дейд, Мартин и Индиана-Ривер.

В Сент-Луси торнадо может обрушиться на атомную электростанцию энергетической компании Florida Power & Light (FPL), отметили метеорологи.

Некоторые районы города Майами оказались затопленными.

Ураган "Ирма" достиг западного побережья штата, неся с собой ливни и наводнения.

К 22:00 по Гринвичу категория урагана была понижена до второй, за несколько часов ее понизили до третьей. Скорость ветра достигает 175 км в час.

Финансовый район Майами Брикелл затоплен, высота подъема воды составила там около 60 см. Многие улицы города превратились в реки. Более миллиона жилых домов остались без электричества.

В штата ранее распорядились об эвакуации около 6,3 миллиона жителей, предупредив, что их жизни угрожает опасность.

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