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Главная » Мир » Боевики ИГИЛ раздобыли более 11 тыс. бланков сирийских паспортов
Боевики ИГИЛ раздобыли более 11 тыс. бланков сирийских паспортов
Боевик ИГИЛ / Фото: en.whaatsnew.com

Боевики ИГИЛ раздобыли более 11 тыс. бланков сирийских паспортов

Настоящие бланки позволят террористам выдавать себя за беженцев

11.09.17 25
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Участники террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) добыли по меньшей мере 11 тысяч сирийских паспортных бланков. Об этом сообщает РБК-Украина.

Все бланки являются настоящими, то есть имеют соответствующие номера серии, что порождает риск того, что боевики с помощью таких документов смогут попробовать выдавать себя за беженцев.

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии по состоянию на октябрь 2016 проверило 81301 подозрительный паспорт. В 8625 случаях (более 10%) за 2016 год была зафиксирована подделку документов. В 2015 году было выявлено 800 случаев фальсификации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии повстанцы начали крупную операцию против террористической организации "Исламское государство" в Дейр-эз-Зоре.

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