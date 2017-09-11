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Главная » Мир » Авиация ВВС РФ атаковала паромы вблизи Дейр-эз-Зора, 34 погибших
Авиация ВВС РФ атаковала паромы вблизи Дейр-эз-Зора, 34 погибших
Авиаудар / Фото: TotallyCoolPix.com

Авиация ВВС РФ атаковала паромы вблизи Дейр-эз-Зора, 34 погибших

Среди убитых – девять детей

11.09.17 454
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По меньшей мере 34 мирных жителя погибли в воскресенье, 10 сентября, в результате авиаудара российских самолетов по паромам, перевозившим людей через реку Евфрат близ сирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает AFP со ссылкой на информацию Сирийского центра по мониторингу соблюдения прав человека, передает Европейская правда.

Наблюдатели сначала заявили о гибели 21 человека, но позже число возросло до 34, когда в реке нашли другие тела.

Глава центра Рами Абдель Рахман заявил, что среди убитых было девять детей, и что десятки людей были ранены в результате авиаударов.

Он заявил, что самолеты атаковали более 40 паромов с людьми, которые покинули город Аль-Булиль к юго-западу от города Дейр-эз-Зор.

Напомним, сирийские повстанцы, поддерживаемые США, и сирийская правительственная армия проводят отдельные наступательные операции против "Исламского государства" на востоке Сирии.

На прошлой неделе сирийские правительственные войска достигли города Дейр-эз-Зор, прорвав почти трехлетнее окружение исламистов в проправительственных частях города.

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