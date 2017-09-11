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Главная » Мир » Британии не нужен Brexit, чтобы ограничить миграцию, – Тони Блэр

Британии не нужен Brexit, чтобы ограничить миграцию, – Тони Блэр

Британии не нужен Brexit, чтобы ограничить миграцию, – Тони Блэр
Тони Блэр / Фото из открытых источников

Экс-премьер Великобритании считает абсолютной необходимостью сделать все, чтобы Brexit не состоялся

11.09.17 88
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Экс-премьер Великобритании Тони Блэр, который не поддерживает Brexit, заявил, что Британия может ввести новые жесткие ограничения по миграции без выхода из ЕС. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

"Институт глобальных изменений" Блэра опубликовал документ, в котором обозначен ряд способов, с помощью которых Великобритания может ограничить иммиграцию в рамках имеющихся правил свободного движения ЕС.

"Если, например, существует беспокойство из-за давления на заработную плату в результате наплыва мигрантов из ЕС, которые приезжают и работают, скажем, в строительной отрасли, то это в наших силах – решить эту проблему через внутреннее законодательство", – заявил недавно Блэр.

Он также высказал мнение о том, что в Евросоюзе меняется значение свободного движения с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который поддерживает директиву, которая бы четко регулировала проблему использования мигрантов для снижения заработной платы местных работников.

"Если мы хотим разобраться с этими вопросами, то мы можем решить их без радикальных шагов – без того, чтобы Brexit разрушил миграцию в ЕС, которая нам действительно нужна", – сказал он.

Напомним, экс-премьер Великобритании Тони Блэр считает абсолютной необходимостью сделать все, чтобы Brexit не состоялся.

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