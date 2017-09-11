1400 жен и детей предполагаемых боевиков ИГИЛ удерживают в Ираке

Женщины и дети находятся в лагере к югу от Мосула

Власти Ирака удерживает 1400 жен и детей вероятных бойцов экстремистской группировки "Исламское государство". Об этом сообщает Радио Свобода с ссылкой на Reuters.

Согласно сообщению, полученному от иракских чиновников в области безопасности, многие из задержанных являются выходцами из Турции, Таджикистана, Азербайджана и России. Некоторые – из Азии, незначительное количество – это граждане Франции и Германии.

Задержанные являются женами и детьми бойцов-исламистов, которых вытеснили правительственные силы из последних укреплений, включая Мосул.

Иракский полковник Ахмед аль-Таи заявил, что военные удерживают семьи экстремистов и ждут распоряжения властей относительно них.

Женщины и дети находятся в лагере к югу от Мосула. По данным разведки, гражданство удерживаемых все еще пытаются подтвердить, поскольку многие из них не имели оригинальных документов.

Напомним, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 10 июля объявил о победе в Мосуле над джихадистами и освобождения города от боевиков группировки "Исламское государство", которое 3 года удерживало город, объявив его столицей "халифата" в Ираке.