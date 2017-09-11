Клинтон не будет участвовать в новых президентских выборах в США

При этом она продолжит работу в политике

Бывший государственный секретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила об отказе от участия в новых президентских выборах в США. Об этом она рассказала в интервью CBS News, передает РБК-Украина.

"Я больше не буду кандидатом на выборах. Но я не завершила работу в политике, поскольку я действительно верю, что на кону – будущее нашей страны", – заявила Клинтон.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявлял, что его предшественник Барак Обама ничего не предпринимал по вмешательству Российской Федерации в американские выборы, так как ожидал победы Хиллари Клинтон.