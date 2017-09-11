Власти Мьянмы проводят этническую чистку в отношении мусульман-рохинджа, – ООН

Следователям в области прав человека отказали в доступе в зону проведения силовой операции

В ООН расценивают действия правительственных сил Мьянмы в отношении мусульман-рохинджа в штате Ракхайн как этническую чистку. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн во время выступления на открытии 36-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, передает 112 Украина со ссылкой на The Independent.

"Поскольку Мьянма отказалась допустить следователей в области прав человека, нынешняя ситуация не может быть в полной мере оценена, однако, как представляется, эта ситуация является примером этнической чистки, как она определяется в учебниках", – заявил он.

Верховный комиссар также призвал власти Мьянмы свернуть "жестокую военную операцию" в отношении повстанцев-рохинджа и пропустить в страну правозащитников ООН.

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Напомним, власти Мьянмы заявили об убийстве 400 мусульман-рохинджа в ходе силовой операции, начатой 25 августа. В свою очередь, сами рохинджа утверждают, что количество погибших исчисляется тысячами.

В связи с активизацией боевых действий в соседний Бангладеш сбежали более 270 тыс. мусульман.