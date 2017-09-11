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Сегодня годовщина самого ужасающего теракта в истории США

Сегодня годовщина самого ужасающего теракта в истории США
Getty Images/Fotobank

Число погибших 11 сентября 2001 года превысило количество человеческих жертв в Перл-Харборе в декабре 1941-го

11.09.17 160
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Теракт 11 сентября 2001 года в США - серия террористических атак, в ходе которых террористы-смертники на захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне.

Начиная с 2002 года, по решению Конгресса США, 11 сентября отмечалось в Соединенных Штатах как "День патриота", а с 2009-го, после утверждения акта 111-13 Всеобщего Закона США, дата называется "Общенациональным днем служения и памяти", напоминает "Укринформ".

В этот день государственный флаг США (как на территории страны, так и за её пределами) должен быть наполовину приспущен.  

В 8:46 утра по североамериканскому восточному времени начинается минута молчания - именно в это время первый самолет врезался в Северную башню Всемирного торгового центра на Нижнем Манхеттене.

17 минут спустя второй самолет врезался в Южную башню. Менее чем через 90 минут башни-близнецы, в которых ежедневно работали до 50 тысяч человек, упали.  

В 9:37 третий авиалайнер врезался в западный фасад Пентагона.  

В 10:03 четвертый самолет рухнул на поле на юге Пенсильвании. Он следовал к Капитолию или к Белому дому, но благодаря смелости пассажиров, которые уже знали о том, что Америка подверглась нападениям, замыслу террористов не суждено было осуществиться.  

Согласно данным, опубликованным в итоговом отчете Национальной комиссии по террористическим атакам против Соединенных Штатов (комиссия 9/11), во Всемирном торговом центре погибли свыше 2600 человек; 125 погибли в Пентагоне; 256 людей погибли во всех четырех самолетах.

Таким образом, число погибших превысило количество человеческих жертв в Перл-Харборе в декабре 1941 года.   Беспрецедентные теракты, которые навсегда изменили Америку, совершили 19 молодых арабов, выполняя приказы исламистов, базировавшихся в Афганистане.  

В этот день в США школы и разные учреждения работают в привычном режиме, но немало людей участвуют в мемориальных мероприятиях, посвященных памяти погибших.

Подавляющее большинство американцев до сих пор называют этот день просто 11 сентября или 9/11.

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