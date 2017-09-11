В США задумались о создании "компактной" атомной бомбы для сдерживания России и КНДР

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания небольшого тактического ядерного оружия, которое может нанести меньший ущерб, чем традиционные термоядерные бомбы.Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Politico, передает УНИАН.

Такое оружие могут использовать, в частности, для сдерживания России, КНДР или других потенциальных противников.

Издание отмечает, что утверждение Трампом такого вида оружия – будь оно предназначено для доставки ракетами, самолетами или спецслужбами – ознаменовало бы серьезный поворот от политики администрации Обамы, который стремился ограничить зависимость от ядерного оружия и запретил создание любого нового вооружения. Критики считают, что это сделает более вероятным реальное использование ядерного оружия.

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Идея создания боеголовки меньшего размера для нанесения ударов по небольшим целям, которая не спровоцирует тотальный ядерный Армагеддон, не нова – и правительство США по-прежнему хранит соответствующее этой категории оружие времен холодной войны.