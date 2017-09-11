Крупнейшие военные маневры за последние 20 лет начались в Швеции

В Швеции начались учения "Aurora-17", которые являются крупнейшими военными маневрами в стране за последние 20 лет.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Radio Sweden.
На двухнедельные маневры приехали военные из ряда стран НАТО - США, Франции, Эстонии, Литвы, Норвегии, а также Финляндии, не являющейся членом Альянса.
Представители Вооруженных сил Швеции заявили, что военные учения усилят способность страны выдержать потенциальную атаку. В общей сложности участие в учениях принимают 20 тысяч военных.
В Вооруженных силах Швеции подчеркнули, что Aurora-17 являются "учениями не НАТО, а национальных сил обороны".
Напомним, Лукашенко заявил, что раз есть войска, их надо учить воевать.