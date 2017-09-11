Москвичи сказали "Нет!" Путину

На выборах в российской столице побеждает оппозиция

Кандидаты от объединенной оппозиции получили большинство в десяти муниципальных советах московских районов. Таковы предварительные результаты по тем избирательным округам, где официально обработаны более 90 процентов голосов, передает Медуза.

В частности, оппозиция получила все мандаты в Гагаринском районе, где постоянно зарегистрирован и голосовал президент России Владимир Путин.

Всего, по предварительным данным, оппозиция получила 141 место в 37 разных районах.

Чтобы обеспечить нужное число подписей на выборах мэра в 2018 году, нужно иметь депутатов не менее, чем в 110 разных районах.

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Как отмечает издание, кандидаты от провластной "Единой России" лидируют на губернаторских выборах во всех 16 регионах - победили действующие главы или исполняющие их обязанности.

Напомним, 10 сентября, в единый день голосования, выборы прошли в 82 из 85 регионов России. Губернаторов выбирали в 16 субъектах Федерации, среди них Бурятия, Удмуртия, Мордовия, Карелия, Свердловская и Новгородская области, Пермский край, Республика Марий Эл; главу региона также выбрали в Севастополе.

В шести регионах выбирали депутатов региональных парламентов.

Муниципальные выборы прошли также в 125 районах "старой Москвы". Выборы состоялись при рекордно низкой явке - около 15%.