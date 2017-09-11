В аэропорту Франкфурта произошла газовая атака

В аэропорту немецкого города Франкфурт в понедельник, 11 сентября, неизвестные пустили слезоточивый газ.
Полиция рассматривает версию теракта.
Это произошло во время регистрации пассажиров в одном из терминалов, сообщают европейские СМИ со ссылкой на Bild.
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В результате газовой атаки пострадали несколько человек, они были госпитализированы.
На месте инцидента работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.
Напомним, ИГИЛ планирует новую волну терактов в Европе.