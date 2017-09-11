Россия испытала в Сирии самую мощную в мире неядерную бомбу, - СМИ

Кроме мощности взрыва в 44 тонны в тротиловом эквиваленте о бомбе почти ничего не известно

Россия испытала в Сирии "папу всех бомб".

Мировые СМИ со сылкой на издание Popular Mechanics, заявляют, что российские военные в Сирии использовали авиационную вакуумную бомбу повышенной мощности. Это неофициальное и технически некорректное обозначение российской авиационной бомбы объемного взрыва, имеющей еще одно неофициальное название — "папа всех бомб". В настоящее время этот боезапас считается мощнейшим из всех неядерных видов бомб.

Название эта бомба получила по аналогии с американской "матерью всех бомб" GBU-43/B. По сравнению с американским аналогом российская бомба меньше весом, но, якобы, мощнее в четыре раза и способна поразить в 20 раз большую площадь — 180 кварталов против 9 у MOAB/B. Кроме мощности взрыва в 44 тонны в тротиловом эквиваленте о бомбе почти ничего не известно. Неизвестно ни официальное наименование, ни производитель.

По мнению экспертов издания, бомба могла быть доставлена при помощи военно-транспортного самолёта. В единственном известном случае применения в 2007 году для ее доставки использовался стратегический бомбардировщик Ту-160.

Напомним, Трамп похвалил военных за использование "матери всех бомб" в Афганистане.