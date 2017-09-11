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Главная » Мир » Ильхам Алиев помиловал российского блогера

Ильхам Алиев помиловал российского блогера

Ильхам Алиев помиловал российского блогера
Блогер Александр Лапшин в аэропорту Гейдара Алиева / Фото: РИА Новости

Лапшину дали три года колонии за посещение Нагорного Карабаха без ведома Баку

11.09.17 320
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал российского блогера Александра Лапшина.

Соответствующий указ опубликован 11 сентября, сообщает Медуза.

В документе не указаны поводы для помилования Лапшина, указ ссылается лишь на норму Конституции Азербайджана, которая дает президенту такое право.

Некоторые СМИ сообщают, что Лапшин накануне помилования пытался покончить с собой.

Отметим, 20 июля Лапшину дали три года колонии по статье о нарушении государственной границы. Его признали виновным в посещении Нагорного Карабаха без ведома Азербайджана в 2015 году. Лапшина задержали в 2016 году в Минске и экстрадировали в Баку вопреки возражениям российского МИДа.

Напомним, Украина возвращает своего гражданина, который 17 лет провел в рабстве в Азербайджане.

 

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