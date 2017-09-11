Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал российского блогера Александра Лапшина.
Соответствующий указ опубликован 11 сентября, сообщает Медуза.
В документе не указаны поводы для помилования Лапшина, указ ссылается лишь на норму Конституции Азербайджана, которая дает президенту такое право.
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Некоторые СМИ сообщают, что Лапшин накануне помилования пытался покончить с собой.
Отметим, 20 июля Лапшину дали три года колонии по статье о нарушении государственной границы. Его признали виновным в посещении Нагорного Карабаха без ведома Азербайджана в 2015 году. Лапшина задержали в 2016 году в Минске и экстрадировали в Баку вопреки возражениям российского МИДа.
Напомним, Украина возвращает своего гражданина, который 17 лет провел в рабстве в Азербайджане.