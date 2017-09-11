МАГАТЭ подозревает КНДР в возможном обогащении радиоактивных материалов

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) заявили о возможных попытках обогащения радиоактивных материалов в Северной Корее.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт организации.
"В Ядерном научно-исследовательском центре в Йонбёне были признаки, позволяющие предположить, что был запущен реактор. А на заводе по производству стержней ядерного топлива была зафиксирована активность, присущая использованию расположенному там, согласно имеющимся данным, центру по обогащению радиоактивных материалов", - отмечается в сообщении МАГАТЭ.
Напомним, КНДР отметила государственный праздник с призывом создать "новейшее оружие чучхе".