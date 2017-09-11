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Главная » Мир » Против главы Каталонии открыто дело за сепаратизм

Против главы Каталонии открыто дело за сепаратизм

Против главы Каталонии открыто дело за сепаратизм
Карлес Пучдемон / Фото: REUTERS

Государственный прокурор Испании начал уголовное преследование Пучдемона и 13 членов его кабинета

11.09.17 146
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В Испании открыли уголовное производство против главы исполнительной власти Каталонии Карлеса Пучдемона и членов правительства после принятия решения о проведении референдума о независимости региона.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

"Государственный прокурор Испании начал уголовное дело против Пучдемона и 13 членов его кабинета по обвинению в злоупотреблении государственными средствами, служебным положением и неповиновении после того, как каталонский парламент одобрил проведение референдума", - говорится в сообщении.

Отметим, премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал государственных служащих и мэров населенных пунктов Каталонии защищать закон и прекратить подготовку к референдуму.

Впрочем, представители властей около двух третей городов Каталонии заявили, что разрешат использовать муниципалитеты для участия в голосовании.

Напомним, 1 октября Каталония сможет "отделиться" от Испании.

 
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