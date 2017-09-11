Захарова странно подшутила над Меркель

В МИД РФ прокомментировали слова канцлера ФРГ о Крыме и Германии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель об аннексированном Крыме.

Захарова заявила, что из-за упоминания полуострова в контексте объединения Германии немецкие СМИ могут написать, что русские хакеры на этот раз взломали не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата.

"Но и в том, и в другом случае старина Фрейд остался бы доволен", — написала Захарова в Facebook.

Напомним, ранее федеральный канцлер заявила, что признать присоединение Крыма к России — это то же самое, что во времена ГДР смириться с существованием двух немецких государств вместо того, чтобы стремиться к объединению.