Путин согласен, чтобы миротворцы ООН охраняли наблюдателей ОБСЕ не только на линии разграничения

В ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин согласился на размещение "миссии ООН по содействию охране СММ ОБСЕ" не только на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН. Имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским комплексом мер", - говорится в сообщении.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов согласиться на присутствие миротворцев ООН в Донбассе. Однако, сразу подчеркнул условия, при которых может рассматривать такой вариант развития событий.

Так, по его мнению, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Миротворцы могут быть размещены только вдоль линии разграничения, а согласие на их размещение должны дать незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР".