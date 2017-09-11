В Египте боевики "ИГИЛ" напали на полицейскую автоколонну

На Синайском полуострове в Египте боевики "Исламского государства" у города Эль-Ариш напали на египетский полицейский конвой. В результате нападения погибли 18 полицейских, 7 получили ранения. Об этом пишет РБК-Украина.

Нападение началось с детонации взрывных устройств, заложенных у дороги, по которой в тот момент двигался колонна автомобилей полиции. В результате взрывов были уничтожены пять полицейских автомобилей.

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После взрывов группа вооруженных боевиков напала на конвой. Они открыли огонь по полиции и завладели пикапом правоохранителей.

Впоследствии ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Нападение стало самым кровавым на Синайском полуострове в течение последних нескольких месяцев.