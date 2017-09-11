В Шотландии возле бывшего детдома обнаружили массовое захоронение

В братской могиле были похоронены более 400 детей

В Шотландии рядом с приютом Smyllum Park обнаружили братскую могилу, в которой были похоронены более 400 детей. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Guardian.

Детский дом работал с 1864 по 1981 год, и за этот период через заведение прошли более 11 тыс. детей. В 2004 году стало известно о жестоком обращении с воспитанниками. Приют ранее принадлежал организации "Сестры милосердия".

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Издание отмечает, что согласно архивным данным, большинство детей в приюте умирали по естественным причинам, в основном от таких заболеваний как туберкулез и пневмония.

Сейчас полиция проводит расследование по факту жестокого обращения с детьми.