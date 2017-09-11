В Афганистане погибла сотрудница Красного Креста

Испанская психотерапевт работала в ортопедическом центре в Мазари

В городе Мазари-Шарифе в Афганистане убита сотрудница Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом подразделение организации в Афганистане сообщило в Twitter.

"Мы подтверждаем, что испанский психотерапевт, которая работала в ортопедическом центре в Мазари, застрелена. Мы шокированы и опустошены", - заявили в организации.

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Напомним, на Синайском полуострове в Египте боевики "Исламского государства" у города Эль-Ариш напали на египетский полицейский конвой. В результате нападения погибли 18 полицейских, 7 получили ранения.