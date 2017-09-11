Жертвами гражданской войны в Йемене стали более 5 тыс. мирных жителей

Организация Объединенных Наций подтвердила гибель 5144 мирных жителей во время гражданской войны в Йемене. Причиной смертей в основном стали авиаудары коалиции под руководством Саудовской Аравии. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, передает 112 Украина со ссылкой на Reuters.
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Комиссар призвал провести международное расследование нарушений прав человека в Йемене.
Напомним, в марте 2015 г. повстанцы-хуситы захватили власть в Йемене, сместив суннитское руководство страны. Свергнутое правительство при поддержке Саудовской Аравии вернуло под свой контроль часть территории страны.