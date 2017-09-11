Швейцарцам разрешили платить налоги биткоинами

Пока – только в городе Кьяссо

Жители швейцарского города Кьяссо с 2018 года смогут вносить налоговые платежи в биткоинах при условии, что будет вноситься не менее 250 швейцарских франков. Об этом пишет Эспрессо со ссылкой на Swissinfo.

Соответствующее решение было принято властями после консультаций с целым рядом компаний, которые развивают технологии блокчейна, что лежат в основе криптовалюты биткоин, и планируют разместить свои производственные и научные мощности в кантоне Тичино и в городе Кьяссо в частности.

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Тем самым, по словам мэра города Бруно Арригони, единственный италоязычный кантон Швейцарии вполне может стать, наряду с кантоном Цуг, ведущим центром страны, а то и всей Европы, которые развивают технологии блокчейна.

В данных технологиях руководство кантона Тичино видит в среднесрочной перспективе многообещающую замену банковского сектора, который в прошлом играл роль важного локомотива локальной экономики.