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Главная » Мир » Трамп пообещал преследовать террористов по всей планете

Трамп пообещал преследовать террористов по всей планете

Трамп пообещал преследовать террористов по всей планете
Дональд Трамп / Фото: businessinsider.com

Президент США уверяет, что американские военные непрестанно преследуют и уничтожают врагов всех цивилизованных людей

11.09.17 31
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Президент США Дональд Трамп во время церемонии почтения памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года заявил, что террористам никогда не удастся запугать Америку и пообещал преследовать их где угодно на земном шаре.

Об этом он заявил в понедельник, выступая перед зданием Пентагона, сообщает Укринформ.

"Террористы, которые атаковали нас, думали, что смогут породить страх и ослабить наш дух. Но Америку нельзя запугать, и те, кто будет пытаться, вскоре присоединятся к большому списку побежденных врагов, которые осмелились испытать наше мужество", - подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что после теракта 9/11 миллионы мужчин и женщин присоединились к американскому войску, чтобы стать на защиту страны.

"Американские силы непрестанно преследуют и уничтожают врагов всех цивилизованных людей, и это ужасные враги, которых мы никогда раньше не видели. Но мы гарантируем, что они никогда не найдут себе безопасного места для того, чтобы потом атаковать нашу страну", - подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что явлению терроризма нет места в мире.

"Для этих варварских убийц нет ни одного темного угла, к которому мы не могли бы добраться, ни одного укрытия, которое мы не могли бы захватить, и ни одного места, где можно было бы затаиться на этой очень большой Земле", - заявил Трамп.

Он акцентировал, что американские ценности будут сохранены, народ будет процветать и Соединенные Штаты победят.

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