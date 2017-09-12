Совбез ООН одобрил новые санкции против Северной Кореи

Новая резолюция должна ограничить импорт нефти в КНДР и запретить экспорт из страны текстильной продукции

Совет безопасности ООН единогласно одобрил разработанную ранее Соединенными Штатами резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Этот ответный шаг был принят спустя неделю после того, как КНДР провела шестое и самое крупное ядерное испытание.

Неназванный представитель США, знакомый с разработкой документа, сообщил, что новая резолюция рассчитана на достижение шести основных целей.

В частности, документ должен ограничить импорт нефти в Северную Корею, запретить экспорт из страны текстильной продукции, прекратить дополнительные контракты КНДР с иностранными рабочими, пресечь контрабанду, остановить совместные проекты Пхеньяна с другими странами и внести в санкционный список северокорейские органы власти.

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По данным Агентства по содействию торговле в Корее, экспорт текстильной продукции в Северной Кореи был вторым по объемам после экспорта угля и других полезных ископаемых.