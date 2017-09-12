Палата общин Великобритании поддержала отмену законодательства ЕС

Палата общин парламента Великобритании в ночь на 12 сентября во втором чтении приняла законопроект об отмене на территории Соединенного Королевства законодательства ЕС после Brexit. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Депутаты поддержали законопроект об отзыве законов ЕС 326 голосами против 290, несмотря на то, что критики предостерегают о том, что это означает "захват власти" министрами.

"Этим утром парламент принял историческое решение поддержать волю британского народа и поддержать законопроект, обеспечивающий четкость перед нашим выходом из Европейского Союза", – заявила премьер Великобритании Тереза ​​Мэй после голосования.

Оппозиционная Лейбористская партия проголосовала против билля, но ее голосов не хватило, чтобы заблокировать правительственный законопроект.

Британские министры говорят, что этот процесс обеспечит плавный выход из ЕС и позволит избежать "неопределенности".

Но критики отмечают, что министры также предоставляют себе широкие полномочия изменять законы без полной парламентской проверки.

Таким образом парламент дал "зеленый свет" на дальнейшее рассмотрение документа. Теперь проект закона перейдет на рассмотрение комитетов Палаты общин. Этот процесс должен занять не менее недели.