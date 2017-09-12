Россия начала учения вблизи границы с Украиной

Учения проводятся в Краснодарском, Ставропольском крае и Адыгее

Военнослужащие 49-й общевойсковой российской армии на Кубани начали командно-штабные учения на местности. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

"Около 700 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники приведены в полную боевую готовность и совершили марши общей протяженностью свыше 700 километров в район сосредоточения, в ходе которого отработают вводные команды по отражению нападения условного противника, вопросы жизнеобеспечения на привалах и ориентирования в незнакомой местности", – сказал он.

По словам Астафьева, учения проводятся в Краснодарском, Ставропольском крае и Адыгее.

На учениях отработают смену мест дислокации, марши и отражение массированного ракетно-авиационного удара условного противника. К мероприятиям также привлекаются разведка и беспилотники "Орлант-10", способные передавать картину на экран монитора.

Напомним, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России "Запад-2017" запланирована на 14-20 сентября.