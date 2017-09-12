Украина в Страсбурге подписала две конвенции Совета Европы

Министр юстиции в ходе всех встреч в Совете Европы говорил об украинских политзаключенных на территории Крыма и РФ

Министр юстиции Павел Петренко в рамках рабочего визита в Страсбург от имени Украины подписал две конвенции Совета Европы: о правонарушениях, связанных с культурными ценностями, и против торговли человеческими органами. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

В рамках визита министр провел встречи с главой генерального директората по правам человека и правовым вопросам Совета Европы Кристосом Джакумопулосом, председателем департамента исполнения решений ЕСПЧ Женевьевом Майером и главой департамента информационного общества Патриком Пеннинксом.

В ходе всех встреч обсуждались темы украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых на территории Крыма и Российской Федерации.

Министр юстиции в том числе проинформировал европейских коллег о незаконном осуждении оккупационными "органами власти" заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.

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Петренко также посетил Европейский суд по правам человека, где встретился с его председателем Гвидо Раймонди и принял участие в круглом столе, посвященном реформе правосудия в Украине, на котором обсудили реформу судебной системы, роль ЕСПЧ в развитии украинской правовой системы и перспективы совершенствования механизмов исполнения решений ЕСПЧ.