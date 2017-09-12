В Мосуле обнаружили останки 2,6 тыс. погибших мирных жителей

Из-под руин жилых домов в иракском Мосуле извлекли тела 2650 мирных жителей, погибших в ходе боевых действий между правительственными силами и боевиками "Исламского государства". Об этом пишет турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на слова главы управления здравоохранения города.

Работы по разбору завалов разрушенных домов в Мосуле стартовали 10 июля, в день освобождения города от боевиков ИГИЛ. За два месяца были обнаружены тела 2650 погибших, большинство из них проживали в западных районах города, где велись наиболее активные боевые действия.

Работы по поиску тел погибших продолжаются в труднодоступных районах, из-за чего число погибших мирных жителей может возрасти.

Напомним, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 9 июля 2017 года поздравил иракские войска с освобождением второго по величине иракского города Мосула от боевиков группировки "Исламское государство".

Битва за город велась с 17 октября 2016 года. Боевики ИГИЛ захватили Мосул в июне 2014 года. После этого джихадисты взяли под свой контроль большую территорию Ирака и Сирии, на которой был объявлен так называемый халифат. В последние десять месяцев ИГИЛ вынужден отступать под натиском иракских правительственных войск.