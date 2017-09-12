Военнослужащих Великобритании обвинили в связях с неонацистами

В Великобритании трем лицам, включая двух солдат, предъявили обвинение в нарушении антитеррористических законов в связи с членством в запрещенной неонацистской группе. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

22-летнему Александру Деакину, 32-летнему Микко Вехлайнену и 32-летнему Марку Барретту предъявлены обвинения за членство в группе National Action ("Национальный протест").

Это первая правая группа, которая была запрещена министерством внутренних дел страны в 2016 году.

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Напомним, недавно в Великобритании задержали четырех членов запрещенной неонацистской группы National Action по подозрению в подготовке террористических актов, среди которых солдаты, проходящие службу в британской армии.