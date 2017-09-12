По всей России проводят эвакуацию из-за звонков о бомбах, - СМИ

Что происходит, пока непонятно

11-12 сентября в крупных городах по всей России из-за анонимных звонков о заложенных бомбах проводят эвакуацию в торговых центрах, школах, университетах, гостиницах, административных зданиях и на вокзалах.

Об этом сообщает Meduza.io.

В некоторых городах журналисты сообщили со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что проводятся учения. В других городах власти утверждают, что никаких учений нет.

Что происходит, непонятно, но эвакуации подверглись десятки тысяч человек, утверждает издание.

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В частности, в Москве, якобы, эвакуировали Российский университет дружбы народов.

Издание обращается ко всем, у кого есть документальные свидетельства эвакуаций, связаться с журналистами.