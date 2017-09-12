Сегодня открывается 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

12 сентября в Нью-Йорке официально открывается 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Сессия Генассамблеи ООН открывается в 15:00 по местному времени (21:00 по Киеву - ред.).
Новый председатель сессии был избран еще 31 мая, - им стал глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.
В рамках заседания планируется рассмотреть 171 вопрос из девяти областей:
- Содействие поступательному экономическому росту и устойчивому развитию согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи и последних конференций Организации Объединенных Наций;
- Поддержание международного мира и безопасности;
- Развитие Африки;
- Поощрение прав человека;
- Эффективная координация усилий по оказанию гуманитарной помощи;
- Содействие правосудию и развитию международного права;
- Разоружение;
- Контроль над наркотиками, предупреждение преступности и борьба с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях;
- Организационные, административные и прочие вопросы.
Напомним, Киев передал в Совбез ООН обновленный проект резолюции о миротворцах в Донбассе.