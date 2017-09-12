В Ираке казнят россиянина, причастного к ИГИЛ

Суд Ирака приговорил к смертной казни россиянина, обвиняемого в причастности к ИГИЛ.
Об этом сообщают vesti.ru со ссылкой на телеканал "Ас-Сумария".
Осужденного обвиняли в причастности к деятельности "Батальона аз-Заркауи" — одной из группировок, входящих в ИГ.
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По словам иракских официальных представителей, боевик признал, что совершил ряд терактов против сил безопасности в 2015 году.
Россиянин был арестован силами безопасности республики во время операции по освобождению Западного Мосула.
Напомним, 1400 жен и детей предполагаемых боевиков ИГИЛ удерживают в Ираке.