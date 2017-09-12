Туннель у Стоунхэнджа будут рыть в другом месте

Об этом пишут европейские СМИ со ссылкой на the Guardian.

Так, согласно проекту предлагалось обустроить туннель длиной 1,8 миль (2,6 км), включающий новую проезжую часть, с входом и выходом внутри объекта всемирного наследия Стоунхенджа.

Таким образом правительство хотело снизить загруженность, которая уже давно затронула эту часть Уилтшира, а также превратить дорогу A303 в "высококачественный высокопроизводительный маршрут.

Ранее Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест, консультирующий ЮНЕСКО по Всемирному наследию, заявил, что проект строительства туннеля будет иметь "существенное негативное и необратимое воздействие" на внешний вид Стоунхенджа и во избежание этого следует рассмотреть альтернативный маршрут.

Стоимость расходов в связи с переносом туннеля возросла с 1,4 млрд до 1,6 млрд фунтов стерлингов.