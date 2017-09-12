Туннель у Стоунхэнджа будут рыть в другом месте

Правительство Великобритании изменило маршрут дорожного туннеля, строительство которого возле знаменитого памятника, который находится под охраной ЮНЕСКО, ранее вызвало протесты со стороны археологов и различных экспертов.
Об этом пишут европейские СМИ со ссылкой на the Guardian.
Так, согласно проекту предлагалось обустроить туннель длиной 1,8 миль (2,6 км), включающий новую проезжую часть, с входом и выходом внутри объекта всемирного наследия Стоунхенджа.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Украины есть полтора года, чтобы решить вопрос Киево-Печерской лавры и Софии Киевской
Таким образом правительство хотело снизить загруженность, которая уже давно затронула эту часть Уилтшира, а также превратить дорогу A303 в "высококачественный высокопроизводительный маршрут.
Ранее Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест, консультирующий ЮНЕСКО по Всемирному наследию, заявил, что проект строительства туннеля будет иметь "существенное негативное и необратимое воздействие" на внешний вид Стоунхенджа и во избежание этого следует рассмотреть альтернативный маршрут.
Стоимость расходов в связи с переносом туннеля возросла с 1,4 млрд до 1,6 млрд фунтов стерлингов.