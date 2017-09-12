Массовое заболевание пилотов Air Berlin привело к отмене рейсов

Обанкротившийся германский авиаперевозчик Air Berlin во вторник, 12 сентября, был вынужден отменить около 70 рейсов из-за высокого числа одновременно заболевших пилотов.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на CNBC.

Информация на сайте авиакомпании показывает, что отмены затронули рейсы из аэропортов Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга и Кельна.

Впрочем, так сотрудники решили выразить свой протест против процедуры банкротства авиакомпании, после завершения которой они опасаются остаться без работы.

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Отметим, в прошлом месяце Air Berlin была вынуждена объявить о банкротстве, поскольку один из ее акционеров, Etihad Airways отказался от дальнейшего финансирования. Сейчас ряд компаний, включая Deutsche Lufthansa, ведут переговоры о покупке активов Air Berlin. Они должны направить предложения до 15 сентября, решение о продаже может быть принято 21 сентября или вскоре после того.

Напомним, МАУ получила разрешение летать по шести новым маршрутам.