Массовое заболевание пилотов Air Berlin привело к отмене рейсов

Обанкротившийся германский авиаперевозчик Air Berlin во вторник, 12 сентября, был вынужден отменить около 70 рейсов из-за высокого числа одновременно заболевших пилотов.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на CNBC.
Информация на сайте авиакомпании показывает, что отмены затронули рейсы из аэропортов Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга и Кельна.
Впрочем, так сотрудники решили выразить свой протест против процедуры банкротства авиакомпании, после завершения которой они опасаются остаться без работы.
Отметим, в прошлом месяце Air Berlin была вынуждена объявить о банкротстве, поскольку один из ее акционеров, Etihad Airways отказался от дальнейшего финансирования. Сейчас ряд компаний, включая Deutsche Lufthansa, ведут переговоры о покупке активов Air Berlin. Они должны направить предложения до 15 сентября, решение о продаже может быть принято 21 сентября или вскоре после того.
Напомним, МАУ получила разрешение летать по шести новым маршрутам.