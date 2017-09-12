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Главная » Мир » Загадочные "минирования" в России продолжаются
Загадочные "минирования" в России

Загадочные "минирования" в России продолжаются

Загадочные "минирования" в России продолжаются
Кремль / Фото: airpano.ru

Что происходит, до сих пор непонятно

12.09.17 1530
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11-12 сентября в крупных городах по всей России из-за анонимных звонков о заложенных бомбах проводят эвакуацию в торговых центрах, школах, университетах, гостиницах, административных зданиях и на вокзалах.

Об этом сообщает Meduza.io.

В некоторых городах журналисты сообщили со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что проводятся учения. В других городах власти утверждают, что никаких учений нет.

Что происходит, непонятно, но эвакуации подверглись десятки тысяч человек, утверждает издание.

Вот, что пишут о происходящем российские СМИ и пользователи соцсетей:

В Москве, якобы, эвакуировали Российский университет дружбы народов. Позже в РУДН сообщили, что эвакуация проводилась в связи с учебной тревогой, которую проводят раз в полгода.

"Город Стерлитамак. У нас эвакуировали в воскресенье 6 ТЦ, две гостиницы, ресторан, кинотеатр, студ.общаги. Вчера ситуация повторилась с 1 ТЦ", - пишет пользователь Тwitter.

Znak.com утверждает, что звонки о минировании поступают из-за рубежа, а речь может идти о вирусной хакерской атаке — сообщения о взрывчатке оставляет программа, а не человек.

"В Новосибирске "минировали" еще ночью. Эвакуировали автовокзал и гостиницу. объяснений ноль", - пишет пользователь соцсети.

- В Перми эвакуированы 35 объектов — и это уже мешает работе "скорой помощи".

- Еще одно подтверждение про Омск: якобы учения планировались, но звонки о заложенных бомбах их сорвали.

- Источники "Комсомольской правды" передают: в Челябинске были учения, никакой террористической угрозы.

"Разнарядка пришла от федерального начальства. В неведении были даже руководители среднего звена. Говорят, результатами остались не удовлетворены. Торговые комплексы сработали плохо: после сигнала тревоги посетители продолжали спокойно попивать кофе и смотреть фильмы, никто их не тревожил", — цитирует "Комсомольская правда" свой источник.

- В Красноярске торговые центры постепенно возобновляют работу.

- В Екатеринбурге полиция начала поиски "лжеминера", но какие именно объекты пришлось эвакуировать, не говорят.

- В Красноярске основная версия, не учения, а — розыгрыш. Там эвакуировано чуть меньше 20 зданий, злоумышленники якобы пользовались ip-телефонией.

- В Ставрополе насчитали 42 анонимных сообщения о взрывных устройствах, возбуждено уголовное дело.

- В Перми, между тем, отменены занятия не только в школах, но и в Пермском госуниверситете и Пермском государственном институте культуры (Интерфакс).

- Во Владивостоке эвакуировали и оцепили городской вокзал. А еще несколько торговых центров и даже одно общежитие.

- В Новом Уренгое эвакуировали 4 крупных объекта, никаких подозрительных объектов не обнаружено.

- Волна эвакуаций дошла до самой западной точки России. В Калининграде эвакуировали областную думу, гостиницу и торговый центр.

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