В посольстве России в ФРГ с критикой отреагировали на статью журнала Focus, в которой немецкие журналисты оскорбили российского президента Владимира Путина.

Как сообщает life.ru, пресс-секретарь дипмиссии Денис Микерин добавил, что от руководства СМИ ждут извинений.

Дипломаты разместили отрывок статьи Focus, в которой журналисты решили сравнить российского лидера с собакой.

"Стоит лишь надеяться на то, что появившееся в заглавной статье последнего номера Focus оскорбительное высказывание в отношении российского президента является не чем иным, как неудачным лингвистическим упражнением журналиста, которое допустили к печати по ошибке, — пояснил Микерин.

При этом он также выразил надежду, что главный редактор Роберт Шнайдер все-таки найдет возможность принести извинения за оскорбление главы российского государства.

Напомним, Ильхам Алиев помиловал российского блогера.