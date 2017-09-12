На Гавайских островах началось извержение вулкана Килауэа.

Об этом сообщает HawaiiNewsNow.

Отмечается, что лава разливается на острове и течет в океан. Само извержение можно наблюдать с безопасного расстояния.

Сам вулкан Килауэа получил свое название от слова "выплескивающийся, извергающийся".

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Это активный щитовидный вулкан на острове Гавайи. Вулкан достигает высоты 1247 метра. Большая часть его входит в состав национального парка "Хавайи-Волкейнос".

Вулкан начал извергаться начиная с 1983 года. Последнее извержение началось летом 2016-го и вот сейчас резко активизировалось.