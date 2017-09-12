В России нашли иностранный след в загадочном "минировании"

11-12 сентября в крупных городах по всей России из-за анонимных звонков о заложенных бомбах проводят эвакуацию в торговых центрах, школах, университетах, гостиницах, административных зданиях и на вокзалах.

Об этом сообщает Meduza.io.

Сообщения о "минировании" приходят во многих городах, по большей части расположенных в Сибири и на Дальнем Востоке.

Эвакуированы в общей сложности десятки тысяч человек.

Есть две основные версии происходящего: масштабные учения, которых не было со времен СССР, и действия хакеров.

Официальных комментариев о случившемся почти нет.

Вместе с тем, по данным уральского сегмента "Ростелекома", звонки о бомбах в Пермь пришли через иностранного виртуального оператора (который сам не владеет вышками, а арендует чужую сеть).

Тем не менее в "Ростелекоме" заверяют, что даже в этом случае можно вычислить звонившего по IP-адресу. Но никаких конкретных данных или информации о возбуждении дел пока нет, отмечает издание.

Ставропольский губернатор Владимир Владимиров также считает, что анонимные звонки могут поступать "не с территории России". На Ставрополье уже возбудили уголовное дело, чтобы найти звонивших.