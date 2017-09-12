В Германии детям начали выдавать водительские права

В Германии дети от 3 до 13 лет могут получить специальные водительские удостоверения (Kinderführerschein). Их выдают в своеобразных автомобильных "Диснейлендах" при немецких концернах. Об этом пишет DW.

"Экзамены на сдачу этих прав организуют все крупные автопроизводители Германии. После теоретических занятий - вождение на детском электромобиле по специальной трассе со светофорами, дорожными знаками и т.д.", - пишет издание.

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Конечно, полученные потом детьми водительские удостоверения не дают права ребенку сесть за руль "настоящего" автомобиля.