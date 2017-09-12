В КНДР угрожают США "неотвратимой смертью"

В КНДР отвергли последнюю резолюцию Совета Безопасности ООН по новым санкциям в отношении Пхеньяна. Об этом заявил посол КНДР в Москве Ким Хен Чжун, передает РИА Новости.

"Насильственно сфабрикованная США санкционная резолюция в Совете Безопасности ООН, который превратился в инструмент США, является незаконной. Поэтому мы полностью отвергаем и решительно осуждаем эту резолюцию", — сказал посол на пресс-конференции.

По мнению властей Северной Кореи, США хотят использовать "меры самообороны" КНДР для полного "удушения" страны.

"США, вместо того чтобы понять действительность и сделать правильный выбор, пытаются использовать наши самые справедливые меры самообороны как средство для полного удушения нашей страны", — сказал он.

В этой связи дипломат отметил, что последняя из принятых Советом Безопасности ООН резолюция по новым санкциям в отношении Пхеньяна "грубо попирает суверенитет" КНДР и "открыто бросает ей вызов".

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Кроме того, по его словам, Пхеньян готов любыми средствами ответить на новую санкционирую резолюцию Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.

"США должны знать, что их ждёт неотвратимая смерть, если, несмотря на наши предупреждения, они будут идти к крайней конфронтации в политическом, экономическом и военном аспектах с нашей страной… Мы будем и в дальнейшем укреплять наши силы ядерного сдерживания и не намерены отступать от выбранного нами пути, для того чтобы защитить нашу политическую систему и наш народ от угроз США", — указал дипломат.

Напомним, Совет безопасности ООН единогласно одобрил разработанную ранее Соединенными Штатами резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи.