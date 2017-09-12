В Литве на конгресс конституционных судей не пустили российскую делегацию

Глава Конституционного Суда РФ Зорькин и его коллеги в своих решениях признали аннексию Крыма

В Литве на 4-й конгресс Всемирной конференции конституционных судов не пустили российских судей. Об этом сообщила народный депутат Украины из фракции БПП Ирина Фриз в Facebook.

"Впервые в истории Конгресса на него не был допущен председатель Конституционного Суда РФ Зорькин и другие российские судьи, которые принимали решение и признали аннексию Крыма", - написала Фриз.

Председатель Конституционного Суда Литвы Дейнюс Жалимас отметил, что в мире нет другого примера, чтобы "судебная власть была настолько дискредитирована".

"Каждый профессиональный юрист знает, что аннексия Крыма - это агрессия, и это преступление. Нет такого прецедента ни в одной стране, где ее суд был бы использован для выполнения такого преступления", - заявил он.

Президент Литвы Даля Грибаускайте подчеркнула, что на подобные мероприятия нельзя приглашать людей, которые "наступают на верховенство права и решения которых ломают судьбы тысяч людей".