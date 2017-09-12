СМИ: В результате российских авиаударов в Сирии погибли 69 мирных жителей

Удары были нанесены по гражданским лагерям на берегу Евфрата и пересекающим реку судам

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о гибели 69 мирных жителей в результате авиаударов возле реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эль-Зор, которые предположительно наносила российская авиация, начиная с 10 сентября. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

Обсерватория сообщает, что воздушные удары были нанесены по гражданским лагерям на западном берегу Евфрата и судам, пересекающим реку с восточной стороны.

В то же время, сирийское государственное телевидение заявило, что боевики "Исламского государства" использовало реку, чтобы бежать из города Дайр-эз-Заур.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 34 мирных жителя погибли в воскресенье, 10 сентября, в результате авиаудара российских самолетов по паромам, перевозившим людей через реку Евфрат близ сирийского города Дейр-эз-Зор.