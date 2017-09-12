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Главная » Мир » Во Франции прошли массовые протесты против трудовой реформы Макрона

Во Франции прошли массовые протесты против трудовой реформы Макрона

Во Франции прошли массовые протесты против трудовой реформы Макрона
Фото: Le Figaro

В 180 демонстрациях приняли участие около 400 тыс. человек

12.09.17 76
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По всей территории Франции во вторник состоялись протесты масштабные протесты против трудовой реформы. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

По данным главы союза профсоюзов Франции CGT Филлиппа Мартинеса, в протестах приняли участие более 400 тыс. человек. Данные полиции о количестве участников не приводятся.

В Париже в протестах приняли участие около 60 тыс. человек. В ходе протестов полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.

Акции протеста инициировал второй по величине профсоюзный союз страны CGT. В целом по всей Франции было запланировано 180 демонстраций против изменения трудового законодательства.

Реформа в трудовой сфере была одним из главных обещаний Макрона во время предвыборной кампании. Он обещал создать рабочие места и сделать страну более конкурентоспособной.

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