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Главная » Мир » Фото Трамп стал дедушкой в девятый раз

Фото Трамп стал дедушкой в девятый раз

<span class="label red">Фото</span> Трамп стал дедушкой в девятый раз
Дональд Трамп / Фото: slate.com

Ребенок родился в семье третьего сына американского президента

12.09.17 154
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Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз. Об этом сообщил его сын Эрик Трамп в Twitter.

"Лара Трамп (жена Эрика Трампа, - ред.) и я счастливы сообщить о появлении на свет нашего сына, Эрика Люка Трампа, который родился в 8.50 сегодня утром (15.50 по Киеву)", - рассказал о происшествии Эрик Трамп.

До этого момента у Трампа было восемь внуков. Пятеро - от сына Дональда Трампа-младшего и трое - от дочери Иванки Трамп. Отец новорожденного - Эрик Трамп является третьим ребенком и вторым сыном Президента США Дональда и его первой жены Иваны Трамп.

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