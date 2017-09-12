Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз. Об этом сообщил его сын Эрик Трамп в Twitter.
"Лара Трамп (жена Эрика Трампа, - ред.) и я счастливы сообщить о появлении на свет нашего сына, Эрика Люка Трампа, который родился в 8.50 сегодня утром (15.50 по Киеву)", - рассказал о происшествии Эрик Трамп.
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До этого момента у Трампа было восемь внуков. Пятеро - от сына Дональда Трампа-младшего и трое - от дочери Иванки Трамп. Отец новорожденного - Эрик Трамп является третьим ребенком и вторым сыном Президента США Дональда и его первой жены Иваны Трамп.
.@LaraLeaTrump and I are excited to announce the birth of our son, Eric "Luke" Trump at 8:50 this morning. pic.twitter.com/b8zRSktcd8— Eric Trump (@EricTrump) 12 сентября 2017 г.