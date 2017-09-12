Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз. Об этом сообщил его сын Эрик Трамп в Twitter.

"Лара Трамп (жена Эрика Трампа, - ред.) и я счастливы сообщить о появлении на свет нашего сына, Эрика Люка Трампа, который родился в 8.50 сегодня утром (15.50 по Киеву)", - рассказал о происшествии Эрик Трамп.

До этого момента у Трампа было восемь внуков. Пятеро - от сына Дональда Трампа-младшего и трое - от дочери Иванки Трамп. Отец новорожденного - Эрик Трамп является третьим ребенком и вторым сыном Президента США Дональда и его первой жены Иваны Трамп.