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Главная » Мир » 72-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке

72-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке

72-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке
Фото: un.org

Центральными темами в ближайшие 12 месяцев будут превентивная дипломатия и защита мигрантов

13.09.17 6
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Во вторник, 12 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась 72- я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Ее председатель Мирослав Лайчак из Словакии выразил надежду, что нынешняя сессия внесет важный вклад в укрепление мира и безопасности на планете. Он сообщил, что центральными темами в ближайшие 12 месяцев будут превентивная дипломатия и защита мигрантов.

"Я надеюсь, что мы сможем дать ответы на самые важные вопросы сегодняшнего дня. Для меня это, в первую очередь, вопрос мира и предотвращения конфликтов. Мы видим, к сожалению, что конфликтов слишком много, и кажется, что мы не в состоянии их контролировать. Мы должны больше уделять внимания предотвращению конфликтов. Это то, что я называю дипломатией", – заявил Мирослав Лайчак.

Выступая на открытии 72-й сессии Генеральной ассамблеи генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что ООН должна прилагать больше усилий для адаптации к современным условиям и успешного выполнения стоящих перед нею задач.

"Несмотря на конфликты и тяжелые последствия нищеты, я убежден в том, что мы живем в эпоху потенциально качественных перемен, а решительные меры, принятые в рамках 72-й сессии, позволят нам реализовать этот потенциал", – отметил глава ООН.

Ежегодные общие прения на 72-й сессии будут проходить с 19 по 25 сентября. Традиционно в этот период перед Ассамблеей выступают более сотни глав государств и правительств, а также министры иностранных дел и главы делегаций. В соответствии с давней традицией, первыми в общих прениях в Генеральной ассамблее выступят Бразилия и США.

Генеральная ассамблея – один из шести главных органов ООН. В ней представлены все 193 государства-члена Организации.

В ходе 72-й сессии Генеральной ассамблеи намечено рассмотрение примерно 180 вопросов, содержащихся в ее повестке дня. Среди них – обеспечение мира и безопасности, борьба с терроризмом и другими формами уголовной преступности, защита прав человека и окружающей среды, вопросы социального и экономического развития. Ассамблея продолжит рассмотрение предложений о реформировании Совета безопасности.

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